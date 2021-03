Ancora rossa e ospedali stracolmi: in Lombardia "non va tutto bene" (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Lombardia si annuncia il cambio di passo sui vaccini, ma non cala la pressione del virus sugli ospedali. Da domani, giovedì 1 aprile, dopo il pasticcio e settimane di disservizi dovuti alla gestione di Aria, per le vaccinazioni entrerà in funzione la piattaforma di Poste. Per indicare ai vertici regionali la via di uscita dall’impasse c’è stato bisogno dell’intervento del commissario straordinario all’emergenza. Con i suoi 10 milioni di abitanti la Lombardia è la regione più grande, “traino” fondamentale per definire l’andamento della campagna vaccinale nazionale. “Ora miglioriamo”, ha assicurato il generale Francesco Paolo Figliuolo, stamattina in visita a Milano insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per verificare il piano vaccinale regionale e le strutture per la campagna di immunizzazionedi massa che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Insi annuncia il cambio di passo sui vaccini, ma non cala la pressione del virus sugli. Da domani, giovedì 1 aprile, dopo il pasticcio e settimane di disservizi dovuti alla gestione di Aria, per le vaccinazioni entrerà in funzione la piattaforma di Poste. Per indicare ai vertici regionali la via di uscita dall’impasse c’è stato bisogno dell’intervento del commissario straordinario all’emergenza. Con i suoi 10 milioni di abitanti laè la regione più grande, “traino” fondamentale per definire l’andamento della campagna vaccinale nazionale. “Ora miglioriamo”, ha assicurato il generale Francesco Paolo Figliuolo, stamattina in visita a Milano insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per verificare il piano vaccinale regionale e le strutture per la campagna di immunizzazionedi massa che ...

