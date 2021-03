Albero crolla sull’auto | influencer muore a 31 anni | “Siamo devastati” Doveva sposarsi tra qualche mese

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Cade unsulla sua auto esul colpo. Lutto nel mondo dei social per la scomparsa della star di TikTok. L’incidente si è verificato lunedì 29 marzo, dopo che un ramo di unè caduto sulla sua auto, non lasciandole scampo. Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori, che però non hanno potuto fare niente per salvare la 31enne. La star dei social si trovava nella città di Farmington, nel Maine, quando il vento soffiava a oltre 50 chilometri orari e un ramo di pino è collassato mentre percorreva la strada che l’avrebbe riportata a casa. Il capo della polizia Kenneth Charles ha parlato con il giornale locale, il Press Herald, e ha detto che la donna stata dichiarata morta sul posto.Rochelle Hager, seguitissima su TikTok, aveva 31. Il capo della polizia ha riferito che nessuna altra ...

Ultime Notizie dalla rete : Albero crolla

