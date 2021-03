Agente Chiellini: “Per ora la Juve non si è fatta viva per il rinnovo” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giorgio Chiellini potrebbe davvero dire addio alla Juventus tra qualche settimana, a fine stagione. Il difensore livornese è i scadenza con i bianconeri ma non ha ancora sentito nessuno per parlare di rinnovo di contratto. Lo ha spiegato a Sky Sport il suo Agente, Davide Lippi, che ha ammesso come le possibilità di un addio sono enormi. Queste le sue parole: “Il rinnovo con la Juve? E’ chiaro che può andare di pari passo anche con la decisione di un ritiro. C’è grande concentrazione, è una cosa che il presidente in persona ha sempre valutato con i diretti interessati che sono calciatori importanti per la maglia e la storia di questo club. Al momento non c’è alcun tipo di novità, solo concentrazione sul grande finale di stagione con la Juventus e poi sull’Europeo. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giorgiopotrebbe davvero dire addio allantus tra qualche settimana, a fine stagione. Il difensore livornese è i scadenza con i bianconeri ma non ha ancora sentito nessuno per parlare didi contratto. Lo ha spiegato a Sky Sport il suo, Davide Lippi, che ha ammesso come le possibilità di un addio sono enormi. Queste le sue parole: “Ilcon la? E’ chiaro che può andare di pari passo anche con la decisione di un ritiro. C’è grande concentrazione, è una cosa che il presidente in persona ha sempre valutato con i diretti interessati che sono calciatori importanti per la maglia e la storia di questo club. Al momento non c’è alcun tipo di novità, solo concentrazione sul grande finale di stagione con lantus e poi sull’Europeo. ...

Advertising

tuttosport : #Juve, agente #Chiellini: 'Nessuna chiamata per il rinnovo' - Pall_Gonfiato : L'agente di #Chiellini sul futuro del suo assistito - EasnGobbo_794 : RT @TUTTOJUVE_COM: Davide Lippi (agente Chiellini): 'Rinnovo? Nessuno si è fatto vivo, Agnelli parla direttamente con Giorgio. Papà respons… - Yuro_23 : RT @TuttoMercatoWeb: Quale futuro per Chiellini? L'agente: 'Per ora nessuna proposta di rinnovo dalla Juve' - TuttoMercatoWeb : Quale futuro per Chiellini? L'agente: 'Per ora nessuna proposta di rinnovo dalla Juve' -