WandaVision: Evan Peters è stato modificato digitalmente per assomigliare ad Aaron Taylor-Johnson (Di martedì 30 marzo 2021) Il supervisore agli effetti speciali di WandaVision ha svelato che Evan Peters sarebbe stato modificato digitalmente per assomigliare ad Aaron Taylor-Johnson. Il Quicksilver di Evan Peters, in WandaVision, è stato modificato digitalmente in post-produzione per assomigliare di più ad Aaron Taylor-Johnson, interprete del personaggio nell'MCU. A rivelare la notizia è stato il supervisore agli effetti speciali di WandaVision Trent Claus in un'intervista a Befores and Afters in cui ha parlato della difficoltà di rendere i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Il supervisore agli effetti speciali diha svelato chesarebbeperad. Il Quicksilver di, in, èin post-produzione perdi più ad, interprete del personaggio nell'MCU. A rivelare la notizia èil supervisore agli effetti speciali diTrent Claus in un'intervista a Befores and Afters in cui ha parlato della difficoltà di rendere i ...

Advertising

MangaForevernet : ? WandaVision - Il look di Evan Peters è stato modificato in CGI ? ? - eericazimmerman : indovinate chi mentre guardava Wandavision sosteneva che non fosse attraente ma ora che ha iniziato AHS si farebbe… - _amantedelcine_ : @_BluChiara_ Che fa parte appunto degli X-Men. In questa saga Wanda non c’è, ma c’è soltanto Pietro, e quello che v… - BigDuck_Energy : EVAN PETERS’ QUICKSILVER IN WANDAVISION????? akskdkdjdjdj @kuzumons - joelmustdi3 : sto recuperando ora wandavision e il modo in cui hanno giustificato evan peters è geniale -