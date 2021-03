Vaccini in farmacia, come e dove farli. Zingaretti: 'Ci sarà un portale per scegliere la sede' (Di martedì 30 marzo 2021) 'Non c'è rischio di caos, bisogna organizzarsi. Ci sarà un portale per scegliere la farmacia e i medici di medicina generale si muoveranno su proprie liste. L'importante è chiarire al cittadino dove e ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) 'Non c'è rischio di caos, bisogna organizzarsi. Ciunperlae i medici di medicina generale si muoveranno su proprie liste. L'importante è chiarire al cittadinoe ...

