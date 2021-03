Uomini e donne anticipazioni: SAMANTHA, nuovi corteggiatori in arrivo (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora trono classico quest’oggi a Uomini e donne, che, dopo averci mostrato nella giornata di ieri i progressi dei percorsi di Giacomo e Massimiliano, si concentrerà sul trono di SAMANTHA. Quest’ultima, rispetto ai suoi due colleghi, non ha ancora instaurato un feeling importante con nessuno dei corteggiatori. Con Alessio le cose non vanno come ci si aspettava, lei non riesce a fidarsi completamente dell’uomo e questo è un handicap importante nella relazione. Per la Curcio arriveranno nei prossimi giorni nuovi corteggiatori, visto che quelli presenti in studio non sono risultati convincenti ai suoi occhi. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio anche al trono over, con Alessandro che dopo aver deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Maria ... Leggi su tvsoap (Di martedì 30 marzo 2021) Ancora trono classico quest’oggi a, che, dopo averci mostrato nella giornata di ieri i progressi dei percorsi di Giacomo e Massimiliano, si concentrerà sul trono di. Quest’ultima, rispetto ai suoi due colleghi, non ha ancora instaurato un feeling importante con nessuno dei. Con Alessio le cose non vanno come ci si aspettava, lei non riesce a fidarsi completamente dell’uomo e questo è un handicap importante nella relazione. Per la Curcio arriveranno nei prossimi giorni, visto che quelli presenti in studio non sono risultati convincenti ai suoi occhi. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio anche al trono over, con Alessandro che dopo aver deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Maria ...

