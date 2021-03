Ultime Notizie Roma del 30-03-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio avrebbero alterato i dati sull’epidemia modificare il numero di tamponi diretti all’istituto superiore di sanità per non far scattare la zona rossa con questa accusa i carabinieri di Palermo e di Trapani hanno posto agli arresti domiciliari la dirigente della Regione Sicilia Maria Letizia Di Liberti e due suoi collaboratori Salvatore Cusimano ed Emilio Madonia le cose sono falso materiale e ideologico l’assessore alla salute Ruggero razza è indagato il luminale schiera 70.000 uomini per vigilare sul rispetto delle norme etiche che nel weekend di Pasqua nel mirino soprattutto feste private titolari di bar e locali che sfidano le restrizioni per non rinunciare all’incasso l’indicazione però di agire con quello che ministro lamorgese definisce un profondo senso di umanità tanti Lazio ...