Traffico Roma del 30-03-2021 ore 18:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord sulla Cassia Ci sono code da via dei Due Ponti a via di Grottarossa sei ancora dal raccordo fino al bivio con la Trionfale tutto in uscita dalla città incolonnamenti anche verso il centro città dal raccordo a via di Grottarossa Traffico rallentato anche su Viale di Tor di Quinto tra il Lungotevere Diaz e via Fornaci di Tor di Quinto verso la tangenziale proprio sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria e poi dalla Tiburtina Al Bivio Roma L'Aquila da segnalare Inoltre la chiusura per allagamento dell'ingresso nella galleria della Nuova Circonvallazione interna da via Gerardo Chiaromonte In entrambe le direzioni sul tratto Urbano della Roma

