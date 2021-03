Tassa di soggiorno | la proposta di Cammarota | “Sospenderla per tutto l’anno”

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Prorogare fino al 31 dicembre 20121 la sospensione delladiper gli albergatori. La scadenza è fissata domani ed Anotnio, consigliere comunale de “La Nostra Libertà”, a Salerno, chiede al Comune di continuare a non chiedere il versamento dell’imposta perin aiuto delle imprese che sono delferme. Non far pagare l’imposta ai turisti durante il periodo estivo potrebbe rappresentare anche una piccola forma di incentivo ha fatto notareche ha protocollato l’istanza a Palazzo di Città. “Da una prima interlocuzione pare vi sia la giusta disponibilità e ne prendiamo atto con favore”, afferma, “perché tutti dobbiamo difendere la nostra economia ...

Trovare stimoli per riempire di nuovo bar, ristoranti, alberghi: tavolini all'aperto, zero tassa di soggiorno, zero tassa sul suolo pubblico, sulla musica. Bisogna scrivere quell'agenda, anziché ...