Startup | Assolombarda | ' decisione Consiglio di Stato su notai è passo indietro'

(Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - “Ladeldidi riportare ial centro del processo di costituzione delle srl innovative, è unper il processo di digitalizzazione, sburocratizzazione e semplificazione dei rapporti tra Amministrazione Pubblica e imprese, che va a colpire ulteriormente un settore strategico come quello dell'innovazione tecnologica in una fase storica già particolarmente difficile". E' quanto afferma Jacopo Moschini, vicepresidente con delega all'innovazione e digital transformation Ggi. "Questa misura, che si va ad aggiungere al pesante taglio del credito d'imposta su ricerca e sviluppo e ai mancati interventi sul costo del lavoro per le, a discapito di nuove assunzioni, ...

Advertising

Assolombarda : RT @GGIAssolombarda: È il momento di guardare avanti e non di tornare indietro, attraverso una procedura di costituzione semplificata delle… - startzai : RT @Assolombarda: Il Direttore Generale di #Assolombarda @aascarabelli ha firmato protocollo con Comune di #Meda che prevede analisi e coll… - FabioFColombo : RT @Assolombarda: Il Direttore Generale di #Assolombarda @aascarabelli ha firmato protocollo con Comune di #Meda che prevede analisi e coll… - EmilianoVerga : RT @Assolombarda: Il Direttore Generale di #Assolombarda @aascarabelli ha firmato protocollo con Comune di #Meda che prevede analisi e coll… - aascarabelli : RT @Assolombarda: Il Direttore Generale di #Assolombarda @aascarabelli ha firmato protocollo con Comune di #Meda che prevede analisi e coll… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup Assolombarda

Il Tempo

Da maggio 2020 Alessandro Spada è il presidente di. Imprenditore, è Corporate Advisor di Chart ...Sono giornate complesse in. Un po' sottotraccia, durante la pandemia, sta per ... ma non lo è affatto), è attivo dai primi anni 2000 nel settore della meccatronica : fonda una(...Milano, 30 mar. (Adnkronos) - “La decisione del Consiglio di Stato di riportare i notai al centro del processo di costituzione delle srl innovative, ...Lo afferma Jacopo Moschini, vicepresidente con delega all'innovazione e digital transformation di Assolombarda. "Questa misura ... e ai mancati interventi sul costo del lavoro per le startup, a ...