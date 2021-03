SMS per pacco in sospeso da IPS ma è un tentativo di smishing (Di martedì 30 marzo 2021) Purtroppo è nel suo momento di massima circolazione un nuovo SMS per pacco in sospeso da IPS a cui molti stanno credendo ma che risulta essere l’ennesimo tentativo di truffa in questo 2021 da poco cominciato. Il messaggio a firma del fantomatico servizio International Parcel Service sta irretendo numerose vittime, magari in attesa da tempo di qualche spedizione e per questo motivo ancora più vulnerabili al raggiro. Il messaggio truffa in circolazione ha le sembianze di quello presente nell’immagine di apertura articolo. In effetti l’SMS per pacco in sospeso da IPS, nella forma, assomiglia molto a quello di altri corrieri, in particolare provenienti dal servizio rinomato e autorevole UBS (che cerca di imitare). Per questo motivo, quanto riportato nel testo decisamente inganna maggiormente e potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Purtroppo è nel suo momento di massima circolazione un nuovo SMS perinda IPS a cui molti stanno credendo ma che risulta essere l’ennesimodi truffa in questo 2021 da poco cominciato. Il messaggio a firma del fantomatico servizio International Parcel Service sta irretendo numerose vittime, magari in attesa da tempo di qualche spedizione e per questo motivo ancora più vulnerabili al raggiro. Il messaggio truffa in circolazione ha le sembianze di quello presente nell’immagine di apertura articolo. In effetti l’SMS perinda IPS, nella forma, assomiglia molto a quello di altri corrieri, in particolare provenienti dal servizio rinomato e autorevole UBS (che cerca di imitare). Per questo motivo, quanto riportato nel testo decisamente inganna maggiormente e potrebbe ...

