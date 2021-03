Sciacallaggio su decessi NON correlati al vaccino (Di martedì 30 marzo 2021) Altro caso di Sciacallaggio orrendo, ormai ci dovrei aver fatto il callo e invece ogni volta che ne segnalate uno mi sale lo sconforto, penso alla famiglia della persona sfruttata per l’occasione, penso a come si sentiranno quando capiranno che gli screenshot alla pagina del loro caro gireranno in rete per mesi per sostenere la tesi che vuole il vaccino colpevole della sua scomparsa. Oggi la protagonista dello Sciacallaggio è una signora deceduta il 26 marzo. Signora che sulla sua bacheca aveva riportato che il 10 marzo aveva fatto il vaccino, che il 12 aveva avuto la febbre a 38.2. Dal 12 al 26 tra i post pubblici ce n’è solo uno, quando la signora in questione, in apparente buono stato di salute, ha cambiato la sua immagine di profilo. Perché ne parlo? Ne parlo perché domenica mattina, quando ci avete inviato questo ... Leggi su butac (Di martedì 30 marzo 2021) Altro caso diorrendo, ormai ci dovrei aver fatto il callo e invece ogni volta che ne segnalate uno mi sale lo sconforto, penso alla famiglia della persona sfruttata per l’occasione, penso a come si sentiranno quando capiranno che gli screenshot alla pagina del loro caro gireranno in rete per mesi per sostenere la tesi che vuole ilcolpevole della sua scomparsa. Oggi la protagonista delloè una signora deceduta il 26 marzo. Signora che sulla sua bacheca aveva riportato che il 10 marzo aveva fatto il, che il 12 aveva avuto la febbre a 38.2. Dal 12 al 26 tra i post pubblici ce n’è solo uno, quando la signora in questione, in apparente buono stato di salute, ha cambiato la sua immagine di profilo. Perché ne parlo? Ne parlo perché domenica mattina, quando ci avete inviato questo ...

