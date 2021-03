Provate | se ci riuscite | a rallentare il mio interminabile processo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 marzo 2021) Caro Direttore, in Italia i processi vanno talmente piano che la macchina giudiziaria è come un’autovettura che ha tutti i moscerini spiaccicati sul lunotto posteriore. Eppure, l’Associazione nazionale magistrati, per pretendere che le toghe siano vaccinate con una corsia preferenziale, in quanto presunta categoria a rischio, minaccia dii dibattimenti. Ma si puòciò che già è paralizzato da anni e anni, soffocato da un monte di arretrati degno di un girone dantesco? È per questo che la pretesa del sindacato delle toghe, oltre che inopportuna e offensiva per le molte categorie davvero a rischio, sfiora il ridicolo, soprattutto perché alla luce della pandemia, le udienze hanno subìto, se possibile, un ulteriore rallentamento, dimostrando plasticamente che al peggio non c’è mai fine: se ci s’impegna si riesce a precipitare ancora ...