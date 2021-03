(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale l’apprensione nel ritiro dellae, di conseguenza, nei club che hannoimpegnati con la Nazionale allenata da Paulo Sousa. Continua infatti a crescere il numero di contagi al-19 nel gruppo squadra. Dopo letà di ?ukasz Skorupski e Mateusz Klich, sono emersidue casi. A contrarre il coronavirus sono stati Grzegorz Krychowiak, centrocampista della Lokomotiv Mosca, e Kamil Piatkowski, difensore del Raków Cz?stochowa. Sil’esplosione di un vero e proprio, considerando che la squadra non “romperà le righe” prima di domani sera, quando a Wembley, ore 20:45, si disputerà la sfida con l’Inghilterra. Dopo l’appuntamento di Londra idella ...

Advertising

sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #COVID19 Covid-19, aumentano i casi nella Polonia: positivi… - anteprima24 : ** #Polonia, altri due giocatori #Positivi al #Covid: si teme un #Focolaio ** - TonyLoria : @matteosalvinimi I primi ministri di Ungheria e Polonia non hanno i nostri valori e, quindi, sarà meglio che li gua… - tuttonapoli : Polonia, sale il numero di positivi al Covid-19: scoperti altri due casi - infoitinterno : Polonia, è focolaio Covid: altri due positivi in nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia altri

TUTTO mercato WEB

... il Belgio 2,2 miliardi, la Spagna 4,06 miliardi, l'Irlanda 2,47 miliardi, e la1,4 miliardi. È la prima volta che l'Irlanda riceve finanziamenti nell'ambito di questo strumento. Gli...cinque decessi vengono infatti comunicato dalle aziende sanitarie, relativamente a persone ... 1 Sermide (Mn), 1 Vicenza " e 1 internazionale (). Grazie per aver letto questo articolo... ...Aumentano i casi di Covid-19 nella Polonia. Dopo le positività di Klich e del portiere del Bologna Skorupski riscontrante negli ultimi giorni, ...Brutte notizie per la Polonia che, dopo Skorupski e Klich, perde per Covid anche Krychowiak e Piatkowski e ora la nazionale teme un'ulteriore diffusione.