Mobilità e vincolo quinquennale, il Ministero tira dritto. Sindacati delusi: “Nessun confronto con noi” (Di martedì 30 marzo 2021) E' già finita la luna di miele fra sindacato e Ministero? Gli indizi ci sono, ovvero le dichiarazioni dei segretari generali subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale sulla Mobilità. Una sorta di blitz serale che ha visto l'avvio delle domande per i trasferimenti partire già dalla stessa sera, lunedì 29 marzo, e che soprattutto non ha previsto un confronto precedente proprio con le organizzazioni sindacali. E quel che è peggio, anche se non si tratta di una vera sorpresa, il vincolo quinquennale resta al suo posto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) E' già finita la luna di miele fra sindacato e? Gli indizi ci sono, ovvero le dichiarazioni dei segretari generali subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale sulla. Una sorta di blitz serale che ha visto l'avvio delle domande per i trasferimenti partire già dalla stessa sera, lunedì 29 marzo, e che soprattutto non ha previsto unprecedente proprio con le organizzazioni sindacali. E quel che è peggio, anche se non si tratta di una vera sorpresa, ilresta al suo posto. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità e vincolo quinquennale, il Ministero tira dritto. Sindacati delusi: “Nessun confronto con noi” - orizzontescuola : Mobilità, Snals: irrisolta la questione del vincolo quinquennale - beth2ely : RT @corzunino: SBC: il Miur smentisca subito il blocco della mobilità 21/22 e trovi una soluzione per abolire il vincolo quinquennale http… - ProfessionistiS : Mobilità 2021/22: firmata ordinanza domande dal 29 marzo al 15 aprile. Resta vincolo quinquennale per i neoimmessi - globne : Scuola, al via la mobilità: ecco l’ordinanza. Le date per docenti, personale educativo e Ata: Dopo un periodo di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità vincolo Mobilità 2021 docenti di religione, domande dal 31 marzo al 26 aprile ...L'AREA DEDICATA Rimane vincolo quinquennale. Ci sarà controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe Domande online con lo SPID se sei al primo accesso. Come richiederlo. GUIDE Mobilità ...

Mobilità docenti 2021, domande online sino al 13 aprile. Chi e come può presentarle. GUIDA PER IMMAGINI 106 del 29/03/2021 , che definisce le modalità di applicazione del CCNI mobilità 2019/22 e la ... che sono in possesso dei previsti requisiti e non sono soggetti a nessun vincolo triennale/quinquennale,...

Alta velocità, l'impegno di Giovannini: «Linea Salerno-Reggio completata nel... ilmattino.it ...L'AREA DEDICATA Rimanequinquennale. Ci sarà controllo del sistema informatico, previste solo due deroghe Domande online con lo SPID se sei al primo accesso. Come richiederlo. GUIDE...106 del 29/03/2021 , che definisce le modalità di applicazione del CCNI2019/22 e la ... che sono in possesso dei previsti requisiti e non sono soggetti a nessuntriennale/quinquennale,...