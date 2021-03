Micaela Ramazzotti, chi è l’attrice: carriera e successi (Di martedì 30 marzo 2021) Micaela Ramazzotti ha sempre interpretato donne dai profili e i caratteri difficili, ha sempre avuto una forza emotiva unica nel suo genere. Micaela Ramazzotti, chi è l’attrice italiana: carriera e successi (Getty Images)In breve tempo riesce a collaborare con diversi attori e registi del panorama italiano, ha recitato in celebri lungometraggi, esordendo al cinema con la pellicola La prima volta nel 1999. Subito dopo reciterà in film come La via degli angeli sempre nel 1999, poi sarà la volta di Vacanze di Natale, Zora la vampira, Blindati nel 2003, Non prendere impegni stasera nel 2006 e Tutta la vita davanti nel 2008. Sarà proprio l’ultimo film a lanciare l’attrice nel mondo dello spettacolo, parteciperà al cast de La prima cosa ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021)ha sempre interpretato donne dai profili e i caratteri difficili, ha sempre avuto una forza emotiva unica nel suo genere., chi èitaliana:(Getty Images)In breve tempo riesce a collaborare con diversi attori e registi del panorama italiano, ha recitato in celebri lungometraggi, esordendo al cinema con la pellicola La prima volta nel 1999. Subito dopo reciterà in film come La via degli angeli sempre nel 1999, poi sarà la volta di Vacanze di Natale, Zora la vampira, Blindati nel 2003, Non prendere impegni stasera nel 2006 e Tutta la vita davanti nel 2008. Sarà proprio l’ultimo film a lanciarenel mondo dello spettacolo, parteciperà al cast de La prima cosa ...

