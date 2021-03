Masters1000 Miami, Jannik Sinner lascia solo 5 game a Ruusuvuori e approda ai quarti! (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner entra per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un Masters 1000. L’altoatesino non concede sconti al finlandese Emil Ruusuvuori, prendendosi con un netto 6-3 6-2 la rivincita rispetto alla sfida di inizio 2020 in Australia, in uno degli ultimi Challenger disputati dall’attuale numero 3 d’Italia. In un’ora e 9 minuti Sinner si guadagna il diritto di sfidare uno tra l’americano Taylor Fritz e il kazako Alexander Bublik. L’ultimo azzurro ad arrivare ai quarti a Miami era stato Fabio Fognini, che nel 2017 giunse poi in semifinale; sul veloce, l’ultimo quarto l’ha conquistato a Shanghai, nel 2019, Matteo Berrettini, del quale era anche l’ultimo approdo a questo punto del torneo per un italiano, a Roma nello scorso settembre. L’inizio del match è quantomeno singolare, e non nel ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021)entra per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un Masters 1000. L’altoatesino non concede sconti al finlandese Emil, prendendosi con un netto 6-3 6-2 la rivincita rispetto alla sfida di inizio 2020 in Australia, in uno degli ultimi Challenger disputati dall’attuale numero 3 d’Italia. In un’ora e 9 minutisi guadagna il diritto di sfidare uno tra l’americano Taylor Fritz e il kazako Alexander Bublik. L’ultimo azzurro ad arrivare ai quarti aera stato Fabio Fognini, che nel 2017 giunse poi in semifinale; sul veloce, l’ultimo quarto l’ha conquistato a Shanghai, nel 2019, Matteo Berrettini, del quale era anche l’ultimo approdo a questo punto del torneo per un italiano, a Roma nello scorso settembre. L’inizio del match è quantomeno singolare, e non nel ...

