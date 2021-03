Mario Draghi si è vaccinato con Astrazeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) ll premiere la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid - 19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della ...

Advertising

FerdiGiugliano : Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati stamattina con AstraZeneca all’hub di Termini a Roma. - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - LegaSalvini : ZANGRILLO SI SCHIERA DALLA PARTE DI #SALVINI: 'RIAPRIRE DOPO PASQUA? ASSOLUTAMENTE SÌ' - soloio0509 : RT @Ambrakey1: È vero. I danni di Conte, la gestione fallimentare del suo governo, la stiamo pagando ancora adesso. - Corriere : L’attesa del premier dentro all’hub di Roma per fare il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

L'HuffPost

Il Presidente del Consiglio,, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid - 19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna ...ll premiere la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid - 19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal cale ...Il premier Mario Draghi questa mattina si e' vaccinato contro il Coronavirus. Il Presidente del Consiglio e la moglie, Maria Serenella Cappello, si sono sottoposti alla vaccinazione con ...