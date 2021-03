Mario Draghi e la moglie vaccinati con AstraZeneca a Roma

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021)nell'hub della Stazione Termini La regione Lazio è una delle più avanti per la vaccinazione. Nella mattinata di oggi, 30 marzo, come riporta Ansa è toccato anche al Presidente del Consiglio. Il premier e laMaria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione, con, presso l'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.