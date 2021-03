L’Under 21 torna bella e vincente, quarti conquistati: ora due mesi per estirpare il nervosismo (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia gioca a poker con la Slovenia padrona di casa e chiude nel migliore dei modi il girone degli Europei Under 21. Con questa vittoria i ragazzi di Nicolato ottengono il pass per i quarti di finale, che per la strana formula di quest’anno si giocheranno soltanto fra due mesi. Per questo, il trentuno di maggio gli azzurrini dovranno mettere in campo tutto quello che c’hanno fatto vedere stasera. Anzi, non proprio tutto: c’è un certo nervosismo diffuso da estirpare, perché le cinque espulsioni (sei in tutto considerando quella di Gabbia non dal campo) in tre partite sono troppe in un torneo che si decide sui dettagli. E’ invece da sottolineare, in positivo, come l’unico gol subito in questa fase a gironi sia stato autoinflitto da Maggiore con una sfortunata autorete, a dimostrazione di una fase difensiva che ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia gioca a poker con la Slovenia padrona di casa e chiude nel migliore dei modi il girone degli Europei Under 21. Con questa vittoria i ragazzi di Nicolato ottengono il pass per idi finale, che per la strana formula di quest’anno si giocheranno soltanto fra due. Per questo, il trentuno di maggio gli azzurrini dovranno mettere in campo tutto quello che c’hanno fatto vedere stasera. Anzi, non proprio tutto: c’è un certodiffuso da, perché le cinque espulsioni (sei in tutto considerando quella di Gabbia non dal campo) in tre partite sono troppe in un torneo che si decide sui dettagli. E’ invece da sottolineare, in positivo, come l’unico gol subito in questa fase a gironi sia stato autoinflitto da Maggiore con una sfortunata autorete, a dimostrazione di una fase difensiva che ...

