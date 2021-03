Kyma Mobilità | in estate a Taranto il sistema AVM!

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 30 marzo 2021) Un’azienda 4.0 sempre più al servizio e connessa con la propria utenza e con il mondo globalizzato: questo è l’obiettivo finale di un programma chesta portando avanti in questo periodo. «Nell’ultimo anno la pandemia ci ha spinto – spiega l’Avvocato Giorgia Gira, presidente di– a velocizzare ulteriormente il programma per aumentare la “connessione” on line con la nostra utenza, in modo da evitarle il più possibile di doversi recare presso l’Ufficio vendita in via D’Aquino. Penso al nuovo sito e all’app che permettono di prenotare ed acquistare biglietti e abbonamenti dal pc o dallo smartphone, nonché di effettuare on line tutta una serie di pratiche, come il rinnovo di permessi e abbonamenti, che prima andavano fatta di persona». Ala vera “rivoluzione” nel ...