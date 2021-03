Io sono nessuno: in arrivo un crossover con John Wick? (Di martedì 30 marzo 2021) Il regista del thriller Io sono nessuno non ha escluso in futuro un crossover con la saga action di John Wick. Io sono nessuno sta ottenendo ottimi risultati ai box office e il regista Ilya Naishuller ha ora parlato della possibilità che in futuro venga realizzato un crossover con la saga cinematografica di John Wick. L'ipotesi è legata alle somiglianze tra le due storie, che mostrano i protagonisti alle prese con un mondo brutale, e al fatto che entrambi siano stati scritti da Derek Kolstad. Il regista Ilya Naishuller, rispondendo a una domanda specifica sul possibile crossover tra Io sono nessuno e John Wick, ha ammesso che "tutto è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Il regista del thriller Ionon ha escluso in futuro uncon la saga action di. Iosta ottenendo ottimi risultati ai box office e il regista Ilya Naishuller ha ora parlato della possibilità che in futuro venga realizzato uncon la saga cinematografica di. L'ipotesi è legata alle somiglianze tra le due storie, che mostrano i protagonisti alle prese con un mondo brutale, e al fatto che entrambi siano stati scritti da Derek Kolstad. Il regista Ilya Naishuller, rispondendo a una domanda specifica sul possibiletra Io, ha ammesso che "tutto è ...

