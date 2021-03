Inter, il nuovo logo non piace a Mentana: “Questo simbolo non si può buttar via come una scarpa” (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo logo dell’Inter, presentato ufficialmente oggi, non è piaciuto proprio a tutti. Lo storico tifoso nerazzurro e direttore del Tg La 7 ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del vecchio logo e scritto: “Ma non c’è proprio discussione. Questo simbolo non si può buttar via come una vecchia scarpa”. Visualizza Questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricoMentana) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Ildell’, presentato ufficialmente oggi, non è piaciuto proprio a tutti. Lo storico tifoso nerazzurro e direttore del Tg La 7 ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del vecchioe scritto: “Ma non c’è proprio discussione.non si puòviauna vecchia”. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

