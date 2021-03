Il parroco di Bonassola: "Gesù non aveva paura di scandalizzare i benpensanti" (Di martedì 30 marzo 2021) Don Giulio Mignani è ritornato sulla decisione della Chiesa di non impartire la benedizione alle coppie gay, ribadendosi contrario a tale scelta. Benedizione coppie gay, parla don Mignani: “È un amore benedetto da Dio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) Don Giulio Mignani è ritornato sulla decisione della Chiesa di non impartire la benedizione alle coppie gay, ribadendosi contrario a tale scelta. Benedizione coppie gay, parla don Mignani: “È un amore benedetto da Dio” su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Liguria, il parroco di Bonassola: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo abbiamo fatto per le armi,… - Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - rtl1025 : ?? 'Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramos… - millycam : RT @perchetendenza: 'Bonassola': Perché il parroco Giulio Mignani ha deciso di non benedire le palme come forma di protesta contro il docum… - PattiLive2 : RT @TucciTuccio: Don Giulio Mignani è parroco di Bonassola (La Spezia “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso ses… -