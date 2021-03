I problemi beauty lasciati in eredità da oltre un anno di pandemia (Di martedì 30 marzo 2021) L’immagine che lo specchio ci rimanda dopo un anno abbondante di pandemia non è esattamente confortante, anzi, diciamo pure che questi faticosissimi 13 mesi hanno lasciato sui nostri volti molti segni. Di stanchezza, stress, invecchiamento precoce. Li notiamo durante le infinite call di lavoro su Zoom e, talvolta, quasi ci fanno sussultare sulla sedia. Come ricorda la psicologa Elena Benvenuti, «Non è il caso di drammatizzare. Siamo reduci da un anno completamente fuori da ogni previsione, carico di incessanti preoccupazioni. Chi più, chi meno, tutte noi ci stiamo confrontando con problemi di insonnia, di ansia, di alimentazione sregolata e sedentarietà imposta e prolungata. Invece di autocommiserarci, cerchiamo di darci un attimo di tregua e rimettere le cose in prospettiva. Questa situazione di emergenza volgerà al termine: quello che nel frattempo possiamo fare è investire tempo per noi, gratificandoci con cure beauty e benessere, a beneficio non solo dell’aspetto fisico, ma anche e soprattutto dell’umore». Nel 2021, dopo oltre un anno di emergenza sanitaria, la pelle del viso è il primo cruccio estetico delle donne. Come ben sanno gli esperti di marketing, la pandemia ha modificato il nostro modo di fare shopping beauty. Secondo quanto riportato dal 9° Osservatorio della Bellezza di Avon, l’acquisto di prodotti skincare specifici ha battuto le vendite di prodotti dedicati al make-up. I più venduti? Prodotti ad azione lenitiva per combattere la maskne, cioè gli inestetismi e le imperfezioni causate dalla mascherina (38%), accompagnati dall’esigenza di avere prodotti sempre più personalizzati (35%). Ecco i principali inestetismi figli di quest’anno di pandemia. Con le soluzioni beauty consigliate dalle esperte. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) L’immagine che lo specchio ci rimanda dopo un anno abbondante di pandemia non è esattamente confortante, anzi, diciamo pure che questi faticosissimi 13 mesi hanno lasciato sui nostri volti molti segni. Di stanchezza, stress, invecchiamento precoce. Li notiamo durante le infinite call di lavoro su Zoom e, talvolta, quasi ci fanno sussultare sulla sedia. Come ricorda la psicologa Elena Benvenuti, «Non è il caso di drammatizzare. Siamo reduci da un anno completamente fuori da ogni previsione, carico di incessanti preoccupazioni. Chi più, chi meno, tutte noi ci stiamo confrontando con problemi di insonnia, di ansia, di alimentazione sregolata e sedentarietà imposta e prolungata. Invece di autocommiserarci, cerchiamo di darci un attimo di tregua e rimettere le cose in prospettiva. Questa situazione di emergenza volgerà al termine: quello che nel frattempo possiamo fare è investire tempo per noi, gratificandoci con cure beauty e benessere, a beneficio non solo dell’aspetto fisico, ma anche e soprattutto dell’umore». Nel 2021, dopo oltre un anno di emergenza sanitaria, la pelle del viso è il primo cruccio estetico delle donne. Come ben sanno gli esperti di marketing, la pandemia ha modificato il nostro modo di fare shopping beauty. Secondo quanto riportato dal 9° Osservatorio della Bellezza di Avon, l’acquisto di prodotti skincare specifici ha battuto le vendite di prodotti dedicati al make-up. I più venduti? Prodotti ad azione lenitiva per combattere la maskne, cioè gli inestetismi e le imperfezioni causate dalla mascherina (38%), accompagnati dall’esigenza di avere prodotti sempre più personalizzati (35%). Ecco i principali inestetismi figli di quest’anno di pandemia. Con le soluzioni beauty consigliate dalle esperte.

Aless_Digitale : #News #DTT Problemi tecnici per 'HSE24 BEAUTY' (GM24+2) LCN 237 canale presente nel Mux ReteA2 Ch 33 M.Ronzone (AL)… - arvcticdragons : Leggo polemiche su questo tweet quindi cercherò di capire i problemi dietro i film Cmbyn: gay predatori e age gap… - lohansIut : Ho 99 problemi ma il nuovo fondotinta di KVD Beauty ne risolverebbe alcuni - Genevyev : Questo tweet sgrammaticato per dire che Instagram vi ha ciucciato il cervello. Io parlo di beauty (ma non solo) per… -

Ultime Notizie dalla rete : problemi beauty La dieta degli esperti per avere capelli sani e belli ... complice lo stress da pandemia, sono tantissime le persone che hanno riscontrato problemi con i ... e il risultato è stato riassunto nel libro Beauty Food (ed. Sperling & Kupfer) scritto insieme alla ...

Volley Grosseto: Inizia la coppa italia in 2divisione AVANTI COSI' Campionato Under 15 Young (2007) Partita al cardiopalma per la Beauty Center Grosseto ...sicurezza e non concedono nulla o ben poco all'avversario e si aggiudicano senza problemi anche il ...

Il trucco diventa inclusivo: prodotti ed accessori per chi ha problemi l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige I vip sobri: ecco quelli che hanno detto addio all'alcol Kristin Davis La Charlotte di Sex and the City ha avuto problemi con l’alcol fin dall’adolescenza ... le mie passioni la storia dell’arte, il beauty, lo sport. Dal 2020, collaboro con Alanews nella ...

Gli effetti della pandemia e del lockdown sul mondo beauty ed estetica. Il primo report italiano sul tema Nel 2019 il fatturato interno del mercato della bellezza in Italia è stato di 7 miliardi di euro, divisi in saloni di bellezza (circa 35.000 su tutti il nostro territorio) e parrucchieri, che hanno fa ...

... complice lo stress da pandemia, sono tantissime le persone che hanno riscontratocon i ... e il risultato è stato riassunto nel libroFood (ed. Sperling & Kupfer) scritto insieme alla ...AVANTI COSI' Campionato Under 15 Young (2007) Partita al cardiopalma per laCenter Grosseto ...sicurezza e non concedono nulla o ben poco all'avversario e si aggiudicano senzaanche il ...Kristin Davis La Charlotte di Sex and the City ha avuto problemi con l’alcol fin dall’adolescenza ... le mie passioni la storia dell’arte, il beauty, lo sport. Dal 2020, collaboro con Alanews nella ...Nel 2019 il fatturato interno del mercato della bellezza in Italia è stato di 7 miliardi di euro, divisi in saloni di bellezza (circa 35.000 su tutti il nostro territorio) e parrucchieri, che hanno fa ...