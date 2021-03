Green e imprese, al via protocollo d’intesa Ami-Assoretipmi (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, sostenibilità, risparmio energetico, riduzione della plastica monouso e delle emissioni nocive, economia circolare. Sono queste le parole d’ordine lanciate da Ambiente Mare Italia (Ami) e Associazione Reti di Imprese Pmi (Assoretipmi) che uniscono le forze e scendono in campo al fianco delle piccole e medie imprese italiane nella sfida della transizione ecologica grazie a un protocollo d’intesa triennale siglato dal presidente di Ami, Alessandro Botti, e dal presidente di Assoretipmi, Eugenio Ferrari. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, sostenibilità, risparmio energetico, riduzione della plastica monouso e delle emissioni nocive, economia circolare. Sono queste le parole d’ordine lanciate da Ambiente Mare Italia (Ami) e Associazione Reti di Imprese Pmi (Assoretipmi) che uniscono le forze e scendono in campo al fianco delle piccole e medie imprese italiane nella sfida della transizione ecologica grazie a un protocollo d’intesa triennale siglato dal presidente di Ami, Alessandro Botti, e dal presidente di Assoretipmi, Eugenio Ferrari.

Advertising

CorriereQ : GREEN E IMPRESE, AL VIA PROTOCOLLO D’INTESA AMI-ASSORETIPMI PER L’ECOSOSTENIBILITA’ - green_milano : RT @Legambiente: ??LIVE - #LaNostraItalia #PNRR @ellyesse 'La migliore strategia sulla #transizioneecologica non può funzionare se calata… - MirkoGiustini : Corsi di laurea e master per diventare i nuovi manager della Sostenibilità. A presentarli i rettori di @UniLUMSA… - green_milano : Il fenomeno della trasformazione digitale non può essere affrontato senza considerare le buone prassi di change man… - SimonettaAcri : RT @SACEgroup: SACE e Finlombarda S.p.A.: al via l’intesa per agevolare l’accesso delle imprese lombarde ai servizi assicurativi-finanziari… -

Ultime Notizie dalla rete : Green imprese La missione delle rinnovabili: cambiare il Paese e battere la crisi ...due aspetti cruciali per completare il passaggio verso una produzione energetica davvero green: ... che coinvolga anche l'ampia platea di piccole e medie imprese impegnate nell'indotto. Quest'ultimo ...

Pasqua: tavole vuote per 5,6 milioni di poveri ...- è cresciuta la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai ... già oggi il più green d'Europa, che può offrire un milione di posti di lavoro green entro i ...

Aziende, sostenibilità e transizione green: le sfide del futuro Prima Como Aumentano i costi di elettricità (+3,8%) e gas (+3,9%) L’ARERA ha pubblicato il consueto aggiornamento delle tariffe di energia elettrica e gas relative al II trimestre 2021: +3,9% per il gas e +3,8% per l’elettricità. Incrementi dettati dal trend di cres ...

Prato circolare e verde, alla Biennale delle città del mondo La città di Prato sarà presente alla seconda edizione di Countless Cities – People live here, la Biennale di Favara (Agrigento) dedicata alle città del mondo, con un proprio spazio dedicato interament ...

...due aspetti cruciali per completare il passaggio verso una produzione energetica davvero: ... che coinvolga anche l'ampia platea di piccole e medieimpegnate nell'indotto. Quest'ultimo ......- è cresciuta la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato allee ai ... già oggi il piùd'Europa, che può offrire un milione di posti di lavoroentro i ...L’ARERA ha pubblicato il consueto aggiornamento delle tariffe di energia elettrica e gas relative al II trimestre 2021: +3,9% per il gas e +3,8% per l’elettricità. Incrementi dettati dal trend di cres ...La città di Prato sarà presente alla seconda edizione di Countless Cities – People live here, la Biennale di Favara (Agrigento) dedicata alle città del mondo, con un proprio spazio dedicato interament ...