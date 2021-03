Dramma Juan Mata | morta sua madre | aveva 57 anni

(Di martedì 30 marzo 2021) Una triste notizie pere per la sua famiglia. Nelle scorse ore èsuaMarta a seguito di una brutta malattia. La donnasolamente 57suacaption id="attachment 995965" align="alignnone" width="605"(getty images)/captionCome annunciato da La Nueva Espana e poi confermato anche dal Manchester United con un messaggio diretto a, la signora Marta è venuta a mancare all'età di 57a seguito di una malattia con la quale combatteva da tempo.Il calciatore spagnolo era molto legato alla donna e più volte, in passato,...

...dello spettacolo che esprime la dualità del nativo americano contemporaneo attraverso il, la ... Spagna (Fondazione della Danza 'Alicia Alonso' dell'Università 'ReCarlos' di Madrid) e ......dello spettacolo che esprime la dualità del nativo americano contemporaneo attraverso il, la ... Spagna (Fondazione della Danza 'Alicia Alonso' dell'Università 'ReCarlos' di Madrid) e ...Una triste notizie per Juan Mata e per la sua famiglia. Nelle scorse ore è morta sua madre Marta a seguito di una brutta malattia. La donna aveva solamente 57 anni. Come annunciato da La Nueva Espana ...Il vincitore degli US Open 2009 ha deciso di sottoporsi al quarto intervento al ginocchio, nella speranza di poter giocare a Tokyo ...