Diritti tv, respinta offerta Sky: serve un nuovo bando Amazon e Mediaset pronti a rientrare in gioco (Di martedì 30 marzo 2021) La partita sui Diritti tv in Serie A non è ancora finita. Dopo aver accettato l'offerta di Dazn , dall'assemblea dei club è arrivato ieri il "no" alla proposta di Sky sull'ultimo pacchetto rimasto ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) La partita suitv in Serie A non è ancora finita. Dopo aver accettato l'di Dazn , dall'assemblea dei club è arrivato ieri il "no" alla proposta di Sky sull'ultimo pacchetto rimasto ...

