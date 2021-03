Didattica in presenza in una scuola di Napoli: sanzionato l’istituto (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti appartenenti all’unità operativa tutela emergenze sociali e minori di Napoli hanno eseguito controlli ad alcune strutture scolastiche presenti sul territorio cittadino. A seguito di segnalazioni del servizio sistema educativo del Comune di Napoli gli agenti hanno ispezionato in particolare quattro istituti paritari nei quartieri Vomero, Arenella e Avvocata. Uno di questi, in via San Giacomo dei Capri, è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa regionale vigente in quanto aveva in atto la Didattica in presenza di alcuni alunni senza i requisiti previsti. Solo gli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) rientrano nelle categorie di alunni autorizzati a svolgere Didattica in presenza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli agenti appartenenti all’unità operativa tutela emergenze sociali e minori dihanno eseguito controlli ad alcune strutture scolastiche presenti sul territorio cittadino. A seguito di segnalazioni del servizio sistema educativo del Comune digli agenti hanno ispezionato in particolare quattro istituti paritari nei quartieri Vomero, Arenella e Avvocata. Uno di questi, in via San Giacomo dei Capri, è statoper il mancato rispetto della normativa regionale vigente in quanto aveva in atto laindi alcuni alunni senza i requisiti previsti. Solo gli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) rientrano nelle categorie di alunni autorizzati a svolgerein...

