Denise Pipitone è ancora viva e in Russia? Una ragazza in tv cerca la mamma: «Io rapita da bimba» (Di martedì 30 marzo 2021) La piccola Denise Pipitone è ancora viva? A quasi 17 anni dalla scomparsa della bambina, svanita nel nulla il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, si aggiunge un nuovo capitolo al giallo. Denise potrebbe infatti essere ancora viva e trovarsi in Russia: a raccontarlo è la trasmissione Chi l'ha visto, che nel promo pubblicato sui suoi canali social anticipa il tema della puntata di questa settimana che andrà in onda domani sera. È in Russia infatti che una ragazza è andata in tv affermando di essere stata rapita quando era ancora una bambina: quello che sconvolge è la somiglianza della ragazza con Piera Maggio, la mamma di Denise.

