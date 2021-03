Decreto Sostegni, al via per due settimane le domande per i contributi a fondo perduto a partite Iva e attività penalizzate dal Covid: come funziona (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva una buona notizia per tutte le attività (imprese ma anche partite Iva; si stimano circa 3 milioni di beneficiari) piegate dalla crisi economica causata dal Covid. Da oggi, 30 marzo 2021, sarà possibile richiedere un contributo a fondo perduto che dovrebbe essere erogato in appena 2 settimane. Ci sono 2 mesi di tempo per presentare la richiesta: il termine ultimo è stato fissato al 28 maggio. Bisognerà certificare un calo di fatturato di almeno il 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Il contributo andrà dal 20 al 60 per cento del calo di fatturato medio mensile 2020 su 2019. L’accredito avverrà sul conto corrente bancario o come credito d’imposta da usare in compensazione con l’F24. Sono 11 miliardi i soldi stanziati dal Decreto legge ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva una buona notizia per tutte le(imprese ma ancheIva; si stimano circa 3 milioni di beneficiari) piegate dalla crisi economica causata dal. Da oggi, 30 marzo 2021, sarà possibile richiedere un contributo ache dovrebbe essere erogato in appena 2. Ci sono 2 mesi di tempo per presentare la richiesta: il termine ultimo è stato fissato al 28 maggio. Bisognerà certificare un calo di fatturato di almeno il 30 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Il contributo andrà dal 20 al 60 per cento del calo di fatturato medio mensile 2020 su 2019. L’accredito avverrà sul conto corrente bancario ocredito d’imposta da usare in compensazione con l’F24. Sono 11 miliardi i soldi stanziati dallegge ...

