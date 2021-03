Dati falsi sulla pandemia in Sicilia, si dimette l’assessore Razza: “Non ho modificato niente” (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar – Sicilia, si dimette l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, indagato perché avrebbe inviato Dati falsi sulla pandemia all’Istituto superiore di sanità. “Alla luce della indagine della procura di Trapani che mi vede indagato, nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire che in Sicilia l’epidemia è sempre stata monitorata con cura“, dice Razza. Razza: “Non avevamo bisogno di nascondere contagiati o di abbassare impatto epidemiologico” “Come evidenzia ogni elemento oggettivo, a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisioni che, nella nostra regione, sono sempre state anticipatorie – fa presente l’ormai ex assessore -. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar –, siregionale alla Salute Ruggero, indagato perché avrebbe inviatoall’Istituto superiore di sanità. “Alla luce della indagine della procura di Trapani che mi vede indagato, nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire che inl’epidemia è sempre stata monitorata con cura“, dice: “Non avevamo bisogno di nascondere contagiati o di abbassare impatto epidemiologico” “Come evidenzia ogni elemento oggettivo, a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisioni che, nella nostra regione, sono sempre state anticipatorie – fa presente l’ormai ex assessore -. ...

