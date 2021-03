Bari, sequestra e violenta per mesi una 21enne che resta incinta: la porta sigillata coi lucchetti (Di martedì 30 marzo 2021) Bari, sequestra e violenta per mesi una 21enne che resta incinta. Un uomo di 31 anni avrebbe sequestrato e violentato per mesi una 21enne della provincia di Bari, segregandola in casa e sigillando ogni uscita con lucchetti e nastro adesivo. La ragazza, soccorsa dalla Polizia, ha riferito di essere incinta e che lo scorso dicembre si era allontanata volontariamente dalla casa dei genitori trovando ospitalità a casa dell’uomo poi diventato il suo aguzzino. Una ragazza di ventuno anni della provincia di Bari sequestrata e violentata per mesi. Il suo aguzzino, secondo la ricostruzione, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 30 marzo 2021)perunache. Un uomo di 31 anni avrebbeto eto perunadella provincia di, segregandola in casa e sigillando ogni uscita cone nastro adesivo. La ragazza, soccorsa dalla Polizia, ha riferito di esseree che lo scorso dicembre si era allontanata volontariamente dalla casa dei genitori trovando ospitalità a casa dell’uomo poi diventato il suo aguzzino. Una ragazza di ventuno anni della provincia dita eta per. Il suo aguzzino, secondo la ricostruzione, ...

CorriereQ : ++ Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato a Bari ++ - leganelcuore : RT @leganelcuore: Ottimo esempio di CULTURA EGIZIANA #RISORSE 'Presto la loro cultura sarà la nostra'. Ricordate chi diceva questo? Ma si… - leganelcuore : Ottimo esempio di CULTURA EGIZIANA #RISORSE 'Presto la loro cultura sarà la nostra'. Ricordate chi diceva questo?… - infoitinterno : Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato a Bari un cittadino egiziano - SaCe86 : Sequestra e violenta per mesi una 21enne, arrestato a Bari -