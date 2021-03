Auto elettriche, sbloccato il bonus con un tetto Isee a 30.000 euro (Di martedì 30 marzo 2021) Le Auto elettriche, anche a causa della crisi ambientale, sono sempre più richieste. Tuttavia la crisi del lavoro, conseguente alla crisi pandemica, non rende certo facile poter acquistare un’Automobile, in particolare una elettrica. Il Parlamento vorrebbe inserire nella nuova versione del Recovery plan una vera strategia per la trasformazione dell’intero settore dell’Automotive. Intanto attendendo il rifinanziamento del più noto eco-bonus, è stato definito il decreto attuativo sugli incentivi alle Auto elettriche riservate alle famiglie meno abbienti. Auto elettriche, gli incentivi del Ministero Il ministero dello Sviluppo economico ha chiuso il provvedimento attuativo per gli incentivi all’elettrico previsti dall’ultima legge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Le, anche a causa della crisi ambientale, sono sempre più richieste. Tuttavia la crisi del lavoro, conseguente alla crisi pandemica, non rende certo facile poter acquistare un’mobile, in particolare una elettrica. Il Parlamento vorrebbe inserire nella nuova versione del Recovery plan una vera strategia per la trasformazione dell’intero settore dell’motive. Intanto attendendo il rifinanziamento del più noto eco-, è stato definito il decreto attuativo sugli incentivi alleriservate alle famiglie meno abbienti., gli incentivi del Ministero Il ministero dello Sviluppo economico ha chiuso il provvedimento attuativo per gli incentivi all’elettrico previsti dall’ultima legge ...

