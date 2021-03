Assegno unico, 250 euro a figlio dal mese di luglio. Via libera, ecco a chi spetta e come (Di martedì 30 marzo 2021) Dobbiamo prendere atto che un idea passa dalla Leopolda alla Gazzetta Ufficiale , ha affermato Matteo Renzi. Il faticoso affinamento delle leggi - gli ha risposto il deputato Pd Stefano Lepri - non ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 marzo 2021) Dobbiamo prendere atto che un idea passa dalla Leopolda alla Gazzetta Ufficiale , ha affermato Matteo Renzi. Il faticoso affinamento delle leggi - gli ha risposto il deputato Pd Stefano Lepri - non ...

Advertising

matteorenzi : Vi aspetto intorno alle 18.40 per il mio intervento in diretta Twitter dal Senato in dichiarazione di voto sull'ass… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - matteorenzi : Vi aspetto alle 20 insieme ad @ElenaBonetti per una diretta sul #FamilyAct e sull’assegno unico e universale, a 500… - mariavenera2 : RT @matteorenzi: La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - LauraGaravini : RT @elenabonetti: Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'unanimità… -