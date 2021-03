Amici 20 | Ermal Meta e la dedica a Leonardo Lamacchia | “Il più bravo”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021) L’ZIA TRANell’ultima puntata del serale è uscito da20, il cantante, amico di. Ecco cosa gli ha scritto il celebre cantante in un post su Instagram. LEGGI ANCHE20, ALTRE DUE ELIMINAZIONI: ECCO CHI È TORNATO A CASAAD20 Il percorso diall’interno della scuola diè sempre stato lineare. Scelto dal coach Rudy Zerbi e anche dalla Pettinelli, aveva poi deciso di seguire il percorso con il celebre produttore discografico. Nella seconda puntata del serale però non è andata bene. È finito al ballottaggio insieme ad Aka7even, in ...