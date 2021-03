Volley, Playoff A1 Femminile 2021: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di lunedì 29 marzo 2021) Prosegue la corsa allo Scudetto con i Playoff della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley: ecco il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale. Le squadre classificate tra il quinto e il dodicesimo posto si sono sfidate negli ottavi, che hanno decretato le ultime quattro squadre qualificate ai quarti. Le migliori quattro al termine della regular season si sono infatti qualificate direttamente, senza passare per gli ottavi. La capolista Conegliano si trova dunque a sfidare Firenze, mentre Novara se la vedrà con Perugia. Monza, fresca vincitrice della Cev Cup, incontrerà una tra Casalmaggiore e Chieri (situazione incerta per via dei casi Covid tra le lombarde) e infine Busto Arsizio sfiderà Scandicci. Ecco gli ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Prosegue la corsa allo Scudetto con idella Serie A12020/di: ecco ile glideidi. Le squadre classificate tra il quinto e il dodicesimo posto si sono sfidate negli ottavi, che hanno decretato le ultime quattro squadre qualificate ai. Le migliori quattro al termine della regular season si sono infatti qualificate direttamente, senza passare per gli ottavi. La capolista Conegliano si trova dunque a sfidare Firenze, mentre Novara se la vedrà con Perugia. Monza, fresca vincitrice della Cev Cup, incontrerà una tra Casalmaggiore e Chieri (situazione incerta per via dei casi Covid tra le lombarde) e infine Busto Arsizio sfiderà Scandicci. Ecco gli ...

