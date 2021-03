Uomini e Donne rende omaggio a Fabio Donato Saccu: il commovente video per l’ex cavaliere del Trono Over morto a 46 anni (Di lunedì 29 marzo 2021) Forte l’emozione sul profilo Instagram del noto dating show di Canale 5 Uomini e Donne: una giornata in cui, oltre ad aver voluto dedicare la giusta attenzione alle dinamiche del programma, la redazione di Maria De Filippi ha voluto omaggiare l’ex cavaliere del Trono Over che purtroppo non c’è più, venuto a mancare dopo la battaglia contro una brutta malattia: Fabio Donato Saccu. Fabio Donato Saccu, morto a 46 anni l’ex cavaliere di Uomini e Donne Era il 25 marzo scorso quando purtroppo i familiari e in particolare la madre di Fabio Donato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Forte l’emozione sul profilo Instagram del noto dating show di Canale 5: una giornata in cui, oltre ad aver voluto dedicare la giusta attenzione alle dinamiche del programma, la redazione di Maria De Filippi ha voluto omaggiaredelche purtroppo non c’è più, venuto a mancare dopo la battaglia contro una brutta malattia:a 46diEra il 25 marzo scorso quando purtroppo i familiari e in particolare la madre di...

Advertising

ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - MinisteroDifesa : #28marzo Auguri alle donne e agli uomini dell'#AeronauticaMilitare! Forza Armata autonoma dal 28 marzo 1923, l'Ar… - matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - Scarabeo_ : @Ms_MartyReid Che i bambini devono crescere con mamma e papà, perché non è normale li crescano due uomini o due donne. E tanto altro ancora. - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: “Le quote rosa una via ipocrita per selezionare le favorite degli uomini”. “A destra donne leader, a sinistra solo fig… -