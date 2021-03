Una rivoluzione a portata di tutti | +753 | 5% di auto elettriche e ibride

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 29 marzo 2021) Con l’ultima legge di Bilancio abbiamo investito 420 milioni di euro per potenziare gli incentivi all’acquisto dia basse e zero emissioni, rifinanziando l’extrabonus di 2.000 euro per veicoli elettrici e ibridi. A questo abbiamo aggiunto i contributi per l’acquisto anche senza rottamazione per i nuclei familiari con reddito Isee fino a 30.000 euro. Per loro è prevista la riduzione del 40% se comprano un’elettrica entro i 30.000 più Iva euro di prezzo di listino. Sempre con la manovra abbiamo poi reso obbligatorio, peri concessionaristradali, installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione lungo le tratte di loro competenza almeno ogni 50 chilometri. Se non provvedono entro 180 giorni, chiunque ne faccia richiesta si può candidare per installarle. Inoltre, insieme al ...