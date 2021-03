Tommaso Zorzi: “Godo nel leggere i dati di ascolto dei miei programmi”, poi torna sulla polemica Meloni-Costanzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Tommaso Zorzi oggi ha rilasciato una lunga intervista a Fabrizio Biasin su Libero dove ha confessato di essere un vero e proprio share-addicted e di svegliarsi proprio per leggerli in anteprima. “Ho la sveglia alle 10.20 del mattino, giusta giusta per leggere i dati di ascolto dei miei programmi. Godo molto nel leggere i dati di ascolto e l’Isola dei Famosi funziona per merito mio, di Ilary, di Elettra, di Iva… Io contribuisco molto in ambito social. Tutto quello che faccio lì, ultimamente, funziona”. Proprio a tal proposito Gabriele Parpiglia ha pubblicato questo su Twitter: #isola pic.twitter.com/a97BuL94Zv — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 29, 2021 Tommaso ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021)oggi ha rilasciato una lunga intervista a Fabrizio Biasin su Libero dove ha confessato di essere un vero e proprio share-addicted e di svegliarsi proprio per leggerli in anteprima. “Ho la sveglia alle 10.20 del mattino, giusta giusta perdideimolto neldie l’Isola dei Famosi funziona per merito mio, di Ilary, di Elettra, di Iva… Io contribuisco molto in ambito social. Tutto quello che faccio lì, ultimamente, funziona”. Proprio a tal proposito Gabriele Parpiglia ha pubblicato questo su Twitter: #isola pic.twitter.com/a97BuL94Zv — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 29, 2021...

