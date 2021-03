TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 4 al 10 aprile 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 4 a sabato 10 aprile 2021: Lucy vede Ariane mettere Steffen sotto pressione e intuisce che quest’ultimo nasconde qualcosa. A quel punto la Ehrlinger affronta Baumgartner, la cui reazione conferma i suoi sospetti. Prima che la ragazza possa raccontare tutto a Franzi, però, Steffen è già riuscito a manipolare quest’ultima… Su consiglio di Cornelia, Vanessa decide di dichiararsi a Robert. Prima che possa parlargli, però, lui le chiede di interrompere la loro relazione durante la permanenza di Valentina al Fürstenhof… Selina sospetta che Christoph stia speculando con le donazioni della fondazione e, poco dopo ha l’opportunità di spiare i documenti dell’uomo. Andrà davvero fino in fondo? Selina e Christoph, TEMPESTA ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 29 marzo 2021)settimanali di, puntate da domenica 4 a sabato 10: Lucy vede Ariane mettere Steffen sotto pressione e intuisce che quest’ultimo nasconde qualcosa. A quel punto la Ehrlinger affronta Baumgartner, la cui reazione conferma i suoi sospetti. Prima che la ragazza possa raccontare tutto a Franzi, però, Steffen è già riuscito a manipolare quest’ultima… Su consiglio di Cornelia, Vanessa decide di dichiararsi a Robert. Prima che possa parlargli, però, lui le chiede di interrompere la loro relazione durante la permanenza di Valentina al Fürstenhof… Selina sospetta che Christoph stia speculando con le donazioni della fondazione e, poco dopo ha l’opportunità di spiare i documenti dell’uomo. Andrà davvero fino in fondo? Selina e Christoph,...

