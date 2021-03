Suez | portacontainer Ever Given quasi sbloccata

(Di lunedì 29 marzo 2021) MILANO – Le squadre di salvataggio hanno liberato una parte dell’Ever Given, la nave rimasta incagliata nel Canale di Suez lo scorso martedì, e i rimorchiatori stanno lavorando adesso per raddrizzarne la rotta per provare a sbloccare definitivamente il canale.

La naveEver Given lunga 400 metri che ha bloccato il Canale diper quasi una settimana ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportano stamattina i siti web di osservazione del traffico ...La nave Ever Given rimasta incagliata nel Canale diha iniziato a girare , ma non galleggia ancora: lo ha reso noto l armatore della stessa. L'Autorit del Canale di(Sca) ha detto che "le manovre di traino per rimettere a galla la navesono iniziate con l'ausilio di 10 rimorchiatori giganti". Il cargo ha ...Ora l'Autorità che gestisce il Canale teme che molti armatori posano optare stabilmente per la rotta africana del capo di Buona Speranza ...Suez, 29 mar 08:25 - (Agenzia Nova) - La nave portacontainer Ever Given che ha bloccato il Canale di Suez per circa una settimana è stata parzialmente riportata a galla questa mattina ed è attualmente ...