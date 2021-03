Serie C, giocatori Sambenedettese in stato di agitazione: proclamato sciopero il 3 aprile (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Assocalciatori e i calciatori della Sambenedettese sono in stato di agitazione, come annunciato dall’Aic in un comunicato. I giocatori del club hanno inoltre preannunciato uno sciopero per sabato 3 aprile auspicando che la società paghi gli stipendi arretrati entro quella data. Mancano infatti pochi giorni al 2 aprile, deadline fissata dal presidente della Samb per adempiere ai pagamenti. “Durante un incontro avvenuto con i calciatori la scorsa settimana, ha personalmente assicurato gli stessi che avrebbe saldato gli arretrati retributivi entro e non oltre venerdì 2 aprile – si legge nel comunicato Aic -. Nessun calciatore alla data odierna, nonostante le formali messe in mora, ha ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre – dicembre 2020 e ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Assocalciatori e i calciatori dellasono indi, come annunciato dall’Aic in un comunicato. Idel club hanno inoltre preannunciato unoper sabato 3auspicando che la società paghi gli stipendi arretrati entro quella data. Mancano infatti pochi giorni al 2, deadline fissata dal presidente della Samb per adempiere ai pagamenti. “Durante un incontro avvenuto con i calciatori la scorsa settimana, ha personalmente assicurato gli stessi che avrebbe saldato gli arretrati retributivi entro e non oltre venerdì 2– si legge nel comunicato Aic -. Nessun calciatore alla data odierna, nonostante le formali messe in mora, ha ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre – dicembre 2020 e ...

