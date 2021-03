Riapertura scuole, ANCI Lombardia chiede a Bianchi di far tornare in presenza tutte le classi delle medie (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCI Lombardia ha scritto una lettera al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e al governatore Attilio Fontana per chiedere il rientro a scuola in presenza in zona rossa non solo dei ragazzi di prima media ma anche di quelli di seconda e terza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021)ha scritto una lettera al ministro dell'Istruzione Patrizioe al governatore Attilio Fontana perre il rientro a scuola inin zona rossa non solo dei ragazzi di prima media ma anche di quelli di seconda e terza. L'articolo .

