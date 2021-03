Pregliasco: "Sarà un'estate serena, ma indosseremo ancora le mascherine in spiaggia" (Di lunedì 29 marzo 2021) “È giusto mantenere solo la zona rossa e arancione fino a fine aprile, ogni contatto in questa momento è a rischio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. In questi giorni si vedono foto e video di persone ‘assembrate’ su spiagge o nei parchi. “Il rischio contagio è sicuramente inferiore, se si mantengono le misure di precauzione. Indossando la mascherina la percentuale di contagio non è zero ma è molto bassa”, continua il virologo, “Durante le festività pasquali, bisognerebbe stare in casa con la mascherina e toglierla solo laddove strettamente necessario. Se l’obbligo delle mascherine è da estendere anche in estate? Sarebbe meglio, anche se mi rendo conto di passare per menagramo sostenendo questa posizione. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “È giusto mantenere solo la zona rossa e arancione fino a fine aprile, ogni contatto in questa momento è a rischio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. In questi giorni si vedono foto e video di persone ‘assembrate’ su spiagge o nei parchi. “Il rischio contagio è sicuramente inferiore, se si mantengono le misure di precauzione. Indossando la mascherina la percentuale di contagio non è zero ma è molto bassa”, continua il virologo, “Durante le festività pasquali, bisognerebbe stare in casa con la mascherina e toglierla solo laddove strettamente necessario. Se l’obbligo delleè da estendere anche in? Sarebbe meglio, anche se mi rendo conto di passare per menagramo sostenendo questa posizione. Per ...

Advertising

soloLaVerita21 : RT @HuffPostItalia: Pregliasco: 'Sarà un'estate serena, ma indosseremo ancora le mascherine in spiaggia' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Pregliasco: 'Sarà un'estate serena, ma indosseremo ancora le mascherine in spiaggia' - HuffPostItalia : Pregliasco: 'Sarà un'estate serena, ma indosseremo ancora le mascherine in spiaggia' - Fred19259681161 : RT @ultimenotizie: Sull'obbligo vaccinale contro il #Covid per gli operatori sanitari 'voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinar… - emobranco : RT @ultimenotizie: Sull'obbligo vaccinale contro il #Covid per gli operatori sanitari 'voglio vedere quale sarà il meccanismo. Non vaccinar… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Sarà Moda green, il collant nasce dal riciclo delle bottiglie Read More Salute Pregliasco: 'Virus rimarrà tra le scatole' 29 Marzo 2021 "Il virus rimarrà in mezzo alle scatole, sarà la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a... Read ...

Studio (Siv - Isv), 'Vaccino Covid neutralizza tutte le varianti' Read More Salute Pregliasco: 'Virus rimarrà tra le scatole' 29 Marzo 2021 "Il virus rimarrà in mezzo alle scatole, sarà la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a... Read ...

Covid, Pregliasco: "Contro le varianti possibile terzo richiamo del vaccino" - DIRE.it Dire Read More Salute: 'Virus rimarrà tra le scatole' 29 Marzo 2021 "Il virus rimarrà in mezzo alle scatole,la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a... Read ...Read More Salute: 'Virus rimarrà tra le scatole' 29 Marzo 2021 "Il virus rimarrà in mezzo alle scatole,la capacità della vaccinazione di tenere basso il numero dei casi a... Read ...