Pancetta o guanciale? Quale è meglio usare nelle ricette

Pancetta e guanciale sono alcuni dei prodotti di salumeria più utilizzati e richiesti in Italia: ma qual è meglio utilizzare in cucina? Quale di loro è conveniente scegliere nelle nostre ricette? E qual è la vera differenza tra i due salumi?

guanciale o Pancetta, qual è la differenza? 

Partiamo con le differenze tra guanciale e Pancetta. Si tratta innanzitutto di due diversi tagli di carne. La Pancetta si ricava dalla pancia del suino, mentre il guanciale, appunto, dalla guancia e dal collo dell'animale. Ma la differenza sta anche nella lavorazione tra i due prodotti, che determina in maniera ...

