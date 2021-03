Numeri a due facce: calano i contagi Covid in provincia, ma preoccupa l'aumento del capoluogo (Di lunedì 29 marzo 2021) MACERATA - Allarme contagi a Macerata . Nelle ultime 48 ore il numero dei positivi al Covid in città è passato da 242 a 269, segnando un + 27 pari ad un aumento dell'11% in due giorni. Il numero degli ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 29 marzo 2021) MACERATA - Allarmea Macerata . Nelle ultime 48 ore il numero dei positivi alin città è passato da 242 a 269, segnando un + 27 pari ad undell'11% in due giorni. Il numero degli ...

Advertising

acmilan : Do you remember the last time our defender provided 2 assists? Find out in tonight's stats ??… - soloint10841330 : @MarcoReNer_azz È da due anni che dico che si tratta di un mezzo giocatore. E i suoi numeri parlano chiaro. Fa la d… - romncelandia : Ho digitato il pin sbagliato due volte mentre pagavo il tampone e già la mia testa era partita con “mi hanno clonat… - sferriam : @clabianchicla @barbarab1974 Dimmi solo se sai leggere due numeri. Non chiedo tanto - goldeniaz : avevamo il mondo contro ieri e siamo saliti in due categorie, non me ne frega una beata minchi* dei numeri VI AMOOO… -