Nicola Ventola | chi è l’ex calciatore | sapete qual è il suo titolo di studio?

(Di lunedì 29 marzo 2021) Chi è, expugliese che vedremo presto in un nuovo programma tv:in cosa è laureato? Scopriamolo! Tra i 6 vip che parteciperanno alla prima puntata di ‘Game of Games – Gioco loco’, in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 31 marzo, ci sarà anche lui,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Si trovava con la fidanzata a Catania per l'inaugurazione di '21PadelArena', centro di cui è socio e ha giocato una partita con Jeremias Rodriguez contro Nicolò Brigante e. Dopo gli ...... Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino,e Max Giusti. E' proprio di quest'ultimo che vi parliamo: il comico, imitatore, conduttore televisivo ed attore è molto ...Chi è Nicola Ventola, ex calciatore pugliese che vedremo presto in un nuovo programma tv: sapete in cosa è laureato? Scopriamolo! Tra i 6 vip che parteciperanno alla prima puntata di ‘Game of Games – ...Tutto pronto per il ritorno in tv di Simona Ventura nella prima serata di Rai 2. La conduttrice debutterà il 31 marzo 2021 con il programma Game of Games in onda su Rai 2. Il programma è stato registr ...