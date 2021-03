Netflix già in pista per Formula 1 Drive to Survive 4? (Di lunedì 29 marzo 2021) La Formula 1 è appena tornata in pista per la stagione 2021 ma Netflix sarebbe già pronta per girare Drive to Survive 4. L’apprezzata docu-serie esplora il dietro le quinte del campionato dello sport più veloce al mondo. Attraverso interviste ai team manager e ai loro piloti, gli appassionati di automobilismo scoprono l’altro lato della F1, fatto di ansie, paure e anche speranze per il futuro. Una sola regola: correre per diventare il migliore. Ogni anno, le scuderie, tra cui McLaren, Ferrari, Mercedes, danno accesso alle telecamere di Netflix per offrire loro uno sguardo inedito al mondo della Formula 1. La terza stagione, pubblicata sulla piattaforma il 19 marzo 2021, ha raccontato il campionato dello scorso anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Tra ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) La1 è appena tornata inper la stagione 2021 masarebbe già pronta per girareto4. L’apprezzata docu-serie esplora il dietro le quinte del campionato dello sport più veloce al mondo. Attraverso interviste ai team manager e ai loro piloti, gli appassionati di automobilismo scoprono l’altro lato della F1, fatto di ansie, paure e anche speranze per il futuro. Una sola regola: correre per diventare il migliore. Ogni anno, le scuderie, tra cui McLaren, Ferrari, Mercedes, danno accesso alle telecamere diper offrire loro uno sguardo inedito al mondo della1. La terza stagione, pubblicata sulla piattaforma il 19 marzo 2021, ha raccontato il campionato dello scorso anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Netflix già Il Processo Ai Chicago 7 #RoadToOscars - Hynerd.it ... noto per aver già lavorato a capolavori del calibro di Codice D'onore , Nemico Pubblico e The ... Il Processo ai Chicago 7 è disponibile alla visione su Netflix ed è attualmente in corsa per gli Academy ...

Gli Irregolari di Baker Street 2 ci sarà? Ci sono piani anche per una terza stagione, con o senza Sherlock Holmes Gli Irregolari di Baker Street 2 sarebbe già nei piani del creatore della serie, Tom Bidwell . In questa versione alternativa della storia di ... La prima stagione ha debuttato su Netflix il 26 marzo ( ...

