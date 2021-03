MotoGP Doha 2021 | orari Sky | DAZN e TV8

(Di lunedì 29 marzo 2021) La stagionesi affaccia immediatamente al GP di. Tutto il circus rimane infatti in Qatar per disputare il secondo appuntamento stagionale. Una decisione dettata dal fatto che le tappe di Austin e Termas de Rio Hondo sono state rimandate a data da destinarsi. In questa pausa tra i due weekend, il paddock si sottoporrà alla seconda dose del vaccino offerto a Dorna dal governo del Qatar. La prima gara dell’anno ha visto trionfare Maverick Viñales sulla Yamaha ufficiale griffata Monster Energy, seguito a ruota dalle due Ducati GP21 di Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Un weekend dominato fino alle qualifiche dalle Ducati di Bagnaia e Miller, seguite a ruota sempre dalle Yamaha. Anche in gara questi protagonisti si sono confermati, ma a parte invertite. La Yamaha torna a vincere in Qatar dopo il 2017, quando a trionfare ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

... appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di. Il Campione del Mondo in carica della Suzuki, ... L'obiettivo adesso sarà confermassi nel Gran Premio di, replay della gara a Losail in ...Francesco Bagnaia ieri sera è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione2021 sul Losail International Circuit, nei pressi di. Dopo una partenza perfetta dalla pole position, che lo ha visto mantenere la prima posizione davanti al compagno di squadra Jack ...Settimana prossima la MotoGP torna già in pista, sempre in Qatar per quello che sarà il GP di Doha. Cliccate qui per visualizzare tutti gli orari del prossimo weekend.MotoGp Qatar: Vinales si lascia alle spalle Zarco e Bagnaia. Mir beffato al fotofinish. Per i piloti del team Petronas gara da dimenticare.